Gagnez votre journée en famille au Parc Walibi Rhône-Alpes !

France Bleu Isère vous offre vos entrées pour 4 personnes ainsi que la location de vélos à assistance électrique pour une balade dans les environs du parc. Pour gagner ces invitations, rendez-vous du 29 avril au 03 mai sur France Bleu Isère dans l'émission "ça vaut le détour" (16h00 - 18h00).

Le parc de Walibi Rhône-Alpes organise, le 04 mai, la journée des Isérois en partenariat avec France Bleu Isère et Alpes Is(h)ere, la marque territoriale du département. Pour cette journée spéciale, organisée dans le cadre du quarantième anniversaire du parc de loisirs, les isérois bénéficieront d’un accès à à un tarif préférentiel de -50%.

Pour en profiter, il suffit de télécharger le coupon de réduction, de se munir d’un justificatif de domicile et de se présenter à l’entrée du parc.

L’an dernier, 475 000 personnes sont venues profiter des 32 attractions du parc. En 40 ans Walibi Rhône-Alpes n’a cessé de se renouveler pour proposer à ses visiteurs toujours plus de fun et d’aventures ! Et cette année encore de nouvelles attractions comme Mystic, unique en France, offriront une multitude d’expériences nouvelles pour le plus grand bonheur des familles. Une belle occasion pour tous de découvrir ou re-découvrir le parc.

Vient s’ajouter au programme de cette journée : Un parcours et de l’initiation au Vélo à Assistance Electrique, encadrée par les moniteurs cyclistes français. Cette découverte accompagnée, est proposée par Alpes Is(h)ere dans le cadre du développement de la pratique VAE sur l’ensemble du territoire. Une volonté du Département pour faire de l’Isère un département pilote en matière de pratique du vélo électrique.

France Bleu Isère en direct de Walibi samedi 04 mai entre 10h00 et 12h00 avec Erika Vachon et Jérome Orcet.