Gagnez votre kit VIP pour Festiv'Arts 2019 avec votre hébergement et repas au Vieux Logis *** à Lestelle-Bétharram

Festiv’Arts : La manifestation jubilatoire de Chemins des Arts

Chaque dimanche et lundi de Pentecôte, le petit village d’Arros de Nay (64) se transforme en gigantesque galerie à ciel ouvert : une cinquantaine d’artistes prennent possession des lieux et, pendant tout le week-end, le cœur du village bat au rythme des nombreuses animations gratuites proposées au public. Dans 8 lieux du village, les nombreux artistes présents exposent, vendent leurs œuvres et échangent avec le public. Certains créent sur place, d’autres proposent des séances d’ateliers de création, des conférences ou des performances.

Votre hébergement :

- un hébergement d'une nuit pour 2 personnes le dimanche soir 9 juin

- un petit déjeuner pour 2 personnes le lundi 10 au matin

- un repas au restaurant de l'hôtel pour 2 personnes dimanche soir ou lundi midi.

Votre destination - Le Vieux Logis

Situé dans une nature authentique et paisible, entre Nay en Béarn et Lourdes en Bigorre, près de la vallée du gave de Pau et des célèbres grottes de Bétharram, l’hôtel Le Vieux Logis est une maison de famille amoureusement transformée en un ensemble hôtelier de charme. Marie-Pierre et Francis Gaye vous accueillent dans la tradition béarnaise afin de passer un agréable séjour dans les Pyrénées.

chez Francis et Marie-Pierre Gaye - Le Vieux Logis

Le Restaurant Le Vieux Logis est une des tables reconnues de la région de Lourdes.

Francis Gaye vous propose une cuisine de Pays mettant les producteurs de la plaine de Nay à l’honneur.

Le vignoble des alentours de Pau, cher à Henri IV, est également bien représenté dans le livre de cave.

un week-end détente - le Vieux Logis

Le Vieux Logis Route des Grottes

64800 Lestelle-Bétharram

Tél : 05 59 71 94 87

Fax : 05 59 71 96 75

contact@hotel-levieuxlogis.com

travail d'artistes - Festiv'Arts 2019

Votre kit VIP pour Festiv'Arts d'Arros de Nay pour cette édition 2019 :

- un repas VIP pour 2 personnes avec les artistes dimanche 9 juin à midi

- 2 invitations VIP au cocktail dimanche 9 juin à 20h

- une balade au coeur de l'art à la rencontre des artistes de Festiv'arts dimanche et lundi

- 2 places pour un atelier Modelage en Terre

- 5 tickets de Tombol'Arts pour gagner l’œuvre de votre choix.

votre week-end - Festiv'Arts

