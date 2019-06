Gagnez votre nuit insolite dans un Nid Suspendu à Loubieng, avec petits déjeuners et repas pour 2 personnes

Les Nids du Béarn et les Trésors de Fébus vous offrent une nuit insolite dans un nid suspendu à 8m du sol, avec petits déjeuners et panier gourmand pour 2 en jouant entre 11h et midi. Pour jouer : inscrivez-vous maintenant au 05 59 98 09 09 et marquez le maximum de points d'ici vendredi.

Votre coin repas - Les Nids du Béarn

Qui n’a pas rêvé un jour de construire ou de dormir dans une cabane ou dans un nid, perché en haut d’un arbre ? Cette semaine, vous pouvez enfin réaliser votre rêve. Les Nids du Béarn se situent sur la commune de Loubieng, au coeur du béarn, au pied des pyrénées où un bois magnifique vous attend pour une nuit magique.

Venez vous blottir dans un des nids. Le parc de dix hectares vous permettra des balades et, pourquoi pas ? des rencontres avec les écureuils, et peut-être même au détour d'un sentier apercevoir un chevreuil.

En toute sécurité vous défierez les lois de l'apesanteur, sensations garanties !!!!

votre nid douillet - Les Nids du Béarn

Suspendus entre 4 et 8 m de hauteur, on accède facilement aux Nids au moyen de filets tendus entre les pins depuis le sol. Chaque Nid, de 3m de diamètre, est équipé d’un matelas de grande qualité et d’une couette sur mesure, pour un confort exceptionnel.

Au matin, les oiseaux tout proches vous réveilleront. Ouvrez la toile du Nid et admirez la forêt de pin et toute sa faune. Vous n’aurez plus envie de descendre!

Votre lit douillet - Les Nids du Béarn

Votre cadeau comprend une nuit dans un nid suspendu, le panier repas pour deux personnes avec petit déjeuner pour 2.

Didier et Sylvie Corre

LES NIDS DU BEARN

1716 CHEMIN DE HOURCLOUM

64300 LOUBIENG

PORT : 06 75 00 54 65

TEL: 05 64 11 02 26