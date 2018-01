Le Club Belambra "lou sari" à Gourette et France Bleu Béarn vous offrent votre nuit en appartement "confort" avec repas pour 4 personnes en jouant aux "Trésors de Fébus", chaque jour à 11h30, avec Thierry Niogret et Isabelle Young. Séjour valable jusqu'au 17/04, hors we de pont et vacances scolaires

Aux portes du Parc national des Pyrénées, en hauteur de la station Gourette à 1400 m, le Club Belambra « Lou Sarri » s’entoure de ses plus beaux sapins pour vous garantir des vacances apaisantes (espace forme) ou sportives selon vos envies. Depuis toutes les fenêtres du Club, le panorama sur la vallée et les montagnes est tout simplement prodigieux.

Agnès MALDONADO - Directrice du Belambra Club "Lou Sarri"