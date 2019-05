Gagnez votre nuitée dans un tipi à Cancale en Bretagne

Vous rêvez de dormir dans un tipi au milieu d'un ranch entouré de chevaux à 2 pas de la mer à Cancale

On joue ensemble cette semaine à 11h sur France Bleu Périgord au « 24 gagnant » pour vous offrir une nuit insolite. Du 20 au 23 mai, qualifiez-vous pour la finale du vendredi 24 mai et gagnez votre nuit pour 2 dans un Tipi , au milieu d'un ranch, entouré de chevaux à Cancale , à 2 pas de la mer dans la baie du Mont Saint Michel en Bretagne avec la personne de votre choix . Autour de sa maison, proche de la plage du Verger, à Cancale, des enclos et prairies abritent une quinzaine de chevaux. Trois tipis donnent un air de far west à l'élevage Morvak. Le propriétaire des lieux, Pascal Raffray, est aussi cuisinier.On vous offre donc aussi le dîner et le petit déjeuner ainsi deux bons d'essence . Une bonne idée pour fêter la fête des mères. Appelez dès lundi à 11 h au 05 53 53 82 82 pour participer. Bonne chance.