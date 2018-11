Gagnez votre pack famille pour les salons Artisa et Naturissima

ARTISA et NATURISSIMA ouvrent leurs portes à Alpexpo du 28 novembre au 2 décembre. De belles rencontres et découvertes à faire en cette fin d’année

Deux salons, un rendez-vous

L’entrée des deux salons est commune afin de profiter de toute la richesse de chacun d’entre eux.

Salon unique en son genre, ARTISA constitue pendant 5 jours la plus grande galerie d'artisanat d'art de la région. ARTISA met en lumière des talents, des techniques et des savoir-faire uniques.

Naturissima accueille les visiteurs qui recherchent le bon et le naturel sous toutes ses formes : produits de beauté et d’hygiène-santé, alimentation, vins, textile, éco-habitat, jardinage, tourisme, mobilité douce, commerce équitable, associations.

De nombreuses conférences, expos et animations participatives apportent un enrichissement au choix et aux conseils apportés par les créateurs sur Artisa, fabricants et producteurs sur Naturissima.

