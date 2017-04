Gagnez votre pack VIP pour assister aux championnats du monde de surf 2017 à Biarritz

A l'occasion des World Surfing Games, championnats du monde de surf 2017, qui se dérouleront à Biarritz du 20 au 28 mai prochain, France Bleu vous offre un pack VIP pour assister à l'événement dans les meilleures conditions

Du lundi 1er au vendredi 5 mai, jouez avec nous dans Une heure en France entre 13h15 et 14h. Frédérique Le Teurnier et Denis Faroud vous offrent un week-end VIP pour 2 personnes à Biarritz les 26 et 27 avril, avec Air France et l'hôtel Radisson Blu, partenaires de la Fédération Française de Surf.

Vous assisterez, depuis le Club Surfing France de la grande Plage, au spectacle offert par les meilleurs surfeurs mondiaux issus de la cinquantaine de nations engagées.

Radisson Blu Hôtel à Biarritz

Votre séjour comprend :

Un aller / retour pour 2 personnes en avion sur un vol Air France

Une nuit à l'Hôtel Radisson Blu, 4 Étoiles Luxe

