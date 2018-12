Gagnez votre PASS FAMILLE à LA COUPOLE DE SAINT OMER-WIZERNES avec MOMO LE LUTIN

Le Centre d'Histoire et Planétarium 3D

Sous un dôme colossal de 91 mètres de diamètre de 55 000 tonnes, plongez dans une expérience historique passionnante qui va de la fusée V2 à la conquête spatiale.

MOMO LE LUTIN vous propose de gagner votre PASS FAMILLE (2 adultes et 2 enfants ou ados) .

Ecoutez France Bleu Nord et Bonne Chance au 03 20 55 89 89 !

La Coupole où notre histoire aurait pu changer

Découvrez les merveilles de l'Univers en totale immersion !

C'est depuis La Coupole que devait décoller la fusée V2, ancêtre de toutes les fusées modernes. Aujourd'hui, sur l'ancienne base de lancement, partez à la découverte de l'Univers en compagnie de nos animateurs, au cœur d’une salle de projection à 360° dotée d’une technologie 3D révolutionnaire. Flotter dans l'Univers, foncer vers la Lune à bord de Saturn V, poser le pied sur Mars... Une expérience inoubliable pour toute la famille !Chaque séance dure de 50 minutes à 1 heure, débutant par un voyage spatial commenté par nos animateurs (15 minutes), suivi d’un film thématique au choix (35 minutes). Les films sont projetés en 3D par 6 vidéo-projecteurs, associés à un simulateur astronomique générant des images à 360° de très haute résolution. Doté d'un écran hémisphérique à 360° de 15 mètres de diamètre, d'un sol incliné de 15° et d'un système sonore spatial 5.1, le Planétarium offre aux spectateurs une immersion totale dans l'Espace et les Sciences.

Pour info nous avons un nouveau film présenté au Planétarium 3D : « Lucia, le secret des étoiles filantes » pendant les vacances de Noël.

L’Histoire :

Depuis l’Antarctique, James, un manchot, observe de superbes aurores polaires. Avec son comparse Vladimir, un ours polaire, ils prennent place dans leur vaisseau spatial « Polaris » pour les étudier depuis l’espace … Alors qu’ils sont en orbite autour de la Terre, ils sont percutés par un mystérieux cailloux, et atterrissent en catastrophe bien loin de leur base, dans la jungle, près d'une pyramide pré-colombienne, et rencontrent Lucia, un colibri aussi curieuse qu'eux … !

Après avoir réparé leur vaisseau, ils reprennent la direction de l’espace pour comprendre les étoiles filantes et l’origine des météorites.

Est-ce que la réponse se trouve sur la Lune ? Les hypothèses que nos trois héros proposent tour à tour ne pourront être validées que s’ils retournent dans l’espace afin d’observer de très près les cratères lunaires, les astéroïdes, les comètes… Ce n’est finalement qu’en revenant sur Terre, qu’ils pourront enfin comprendre ce que sont les étoiles filantes et les pierres de lumière !