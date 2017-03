Gagnez votre Pass Famille pour Europa-Park avec France Bleu Alsace

Inscrivez-vous en bas de la page pour remporter votre Pass Famille pour 4 personnes à Europa-Park !

Prolongez vos vacances avec France Bleu Alsace !

Europa Park rouvre ses portes le 1er avril prochain (et non, ce n'est pas une blague !) pour la saison 2017-2018 ! Avec France Bleu Alsace, faites-en profiter toute votre famille ! Une bonne idée de sortie pour les vacances de printemps qui pointent leur nez.

Pour tenter votre chance, inscrivez-vous avant le 6 avril 18h, dans le module de jeu ci-dessous. Le nom des gagnants sera donné à l'antenne le vendredi 7 avril à 8h40 !

L'euro-Mir © Radio France - Régine Jessel

Découvrez LA nouveauté 2017 :

Le rêve de voler devient réalité ! Lors de cette saison 2017, le « Project V » ouvrira ses portes dans le quartier allemand. L'occasion pour vous et votre famille de vous envoler pour un voyage fantastique au dessus de l'Europe, les pieds dans le vide et la tête dans les étoiles !

Whale Adventure - Europa Park

Les incontournables d'Europa-Park :

Pour les amateurs de sensations fortes, direction L’Islande pour monter à Bord du "WODAN - Timburcoaster" , le premier et gigantesque grand huit en bois d’Europa-Park ! Sensations garanties à plus de 100 Km/h !

Si vous préférez le calme en revanche, Europa-Park pense aussi à vous, avec le fameux train panoramique qui vous transporte sereinement à travers tous les différents quartiers. En Italie aussi vous prendrez votre envol, avec l'attraction "Volo Da Vinci" qui vous élève dans les airs, à 7 mètres du sol et à la manière de ce grand inventeur de la Renaissance !

Volo Da Vinci - Europa-Park

Et bien sur on n'oublie pas les enfants ! Les tout petits en auront plein les yeux au sein de la "Forêt Enchantée Grimm", sur les traces de leurs contes préférés (qui vous feront sûrement retomber en enfance, vous aussi !). Croisez la terrible sorcière, les princesses de contes de fée et les héros sans peur et sans reproches !