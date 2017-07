Gagnez votre pass famille pour le Château de Valençay avec France Bleu Berry

Un lieu unique à découvrir en famille

Le parc et les jardins du Château de Valençay s’étendent sur plus de 53 ha : le jardin à la française, la cour d’honneur, le jardin de la Duchesse, installé en terrasse, le jardin d'agrément et, depuis 2016, la grande perspective ouest. Le jardin d’Antonin, près du parc aux daims présente plus de 300 espèces de plantes aromatiques culinaires en hommage à Antonin Carême, le grand chef cuisinier de Talleyrand. Puis, la Forêt des Princes où un magnifique parcours forestier et sylvicole s’ouvre sur les pas des promeneurs. A pied ou en voiturette électrique, ils découvriront 7 points historiques inhabituels, sur un circuit de 4 km. Pour les plus jeunes : mini-ferme, jeu des senteurs dans le jardin d’Antonin, château des enfants et Grand Labyrinthe de Napoléon.

Sublime harmonie architecturale entre le style Renaissance et le classicisme des XVIIe et XVIIIe siècles, le Château de Valençay, est devenu, en 1803, la propriété de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, ministre des Relations extérieures de Napoléon. De ce qui fût d’abord le symbole de la puissance impériale, Talleyrand, grand seigneur et homme de goût, a aménagé, ainsi qu’il le désirait, «l’un des plus beaux lieux qu’on puisse habiter». Avec ses marbres, tableaux, objets d’art et son exceptionnel mobilier Empire orné de bronzes dorés, Valençay incarne en effet un goût et une élégance des siècles passés qui émerveillent toujours. Des salons d’apparat aux appartements privés, ces précieuses collections offrent la plus riche visite des châteaux de la Loire. (source : site berryprovince)

