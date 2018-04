Amnéville, France

Présentation :

Le Parc Zoologique d’Amnéville est la réalisation d’un rêve d’enfant : la passion du monde animal, Michel LOUIS la reçut comme un coup de foudre à l’âge de 4 ans en visitant la ménagerie d’un grand cirque français. Enfant, adolescent, puis étudiant, Michel passait tous ses temps libres dans les zoos, bien décidé à monter le sien, un jour. L’idée du “zoo d’Amnéville” remonte à 1978. Il faut dire que le projet ne rencontra, au départ, que scepticisme et hostilité : personne n’y croyait hormis le docteur Jean KIFFER qui fut le seul bouclier de Michel LOUIS et Jean-Marc VICHARD, ces deux jeunes fous qui osaient aller à contre-courant ! Mais la détermination de Michel et Jean-Marc vint à bout de toutes les difficultés, et le 28 juin 1986 le Parc Zoologique d’Amnéville ouvrait ses portes.

Depuis lors, une politique offensive en matière de communication et d’investissements a permis de construire des installations nouvelles, de plus en plus audacieuses.

En 2018, le zoo s’étend sur 18 hectares, compte 2.000 animaux originaires des cinq continents et appartenant à 360 espèces différentes. Il emploie de 100 à 200 salariés suivant la saison, et le nombre annuel de visiteurs avoisine les 600.000.

Parc privé,ouvert depuis 1986, le Zoo d’Amnéville accueille chaque année plus de 600.000 visiteurs ! En 2012, le zoo d'Amnéville a créé son propre programme pour la sauvegarde des gorilles de plaine au Cameroun. Géré sur le terrain par l'association AWELY, ce programme a pour dénomination "Projet Jean Marc Vichard pour les gorilles" en hommage au co-fondateur du parc, disparu en juillet 2011.

Plus d'informations sur le site du Zoo d'Amnéville