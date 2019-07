Gagnez votre Passeport de l'été en jouant avec nous !

Spectacle nocturne à la forteresse de Saint Vidal jusqu'au 24 août 2019

La Forteresse imprenable Depuis ses 30 mètres de haut, tremblez au pied de la forteresse assiégée. Traversez les guerres de religion et découvrez le Velay et l’Auvergne paysans tous les vendredis et samedis de juillet et août 2019.