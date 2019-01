Gagnez votre rencontre avec Roch Voisine et assistez à son concert au Pasino de Saint Amand-les-Eaux, le 16 février.

Cette semaine, du lundi 28 février au vendredi 1er février jouez avec Emmanuel Dubois dans le jeu "LA BARAQUAQUIZZ" de 11h à 12h . A gagner votre rencontre avec Roch Voisine lors des répétions en fin d'après midi et votre place au concert, au Pasino de Saint-Amand-les-Eaux le samedi 16 février .

Saint-Amand-les-Eaux, France

Son nouvel abum - Hollywood PQ.com

Roch Voisine, devant nous... Son nouvel album, son nouveau concert...

Devant nous propose un son pop bien de son temps, un Roch Voisine inspiré et inspirant. L'expérience d'un auteur-compositeur-interprète qui a su, depuis près de trois décennies, rester présent, actuel et fidèle à son public. Un nouveau spectacle signé Roch Voisine « version actuelle », qui révèle ses vraies couleurs et, qu’il vous présente humblement.

Jouez avec LA BARAQUAQUIZZ cette semaine et tentez d'emporter :

Au Pasino de Saint-Amand-les-Eaux le samedi 16 février

Pour deux personnes

L'accès dans la salle pour assister de manière très intime au Soundcheck ( répétitions / Balances son) de Roch Voisine de 17h à 17h30 et la possibilité de monter sur scène avec Roch à la fin du soundcheck pour faire une photo/selfie

Puis, revenir dans la salle pour assister au concert dès 20h.

Emmanuel Dubois - Photo Victor Mahieu