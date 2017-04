Gagnez votre séjour 4 étoiles à Collias

Cette semaine, jouez au Meilleur des Quatre sur France Bleu Gard Lozère et remportez votre séjour à l'Hostellerie le Castellas, à Collias, à deux pas d’Uzès et du Pont du Gard, au cœur des gorges du Gardon.

Charme et douceur de vivre

Collias est un village médiéval provençal aux mille charmes qui abrite dans une petite rue, l'Hostellerie le Castellas, demeure du XVIIè siècle composée de plusieurs maisons entièrement restaurées. Elles forment une enceinte et s'organisent autour d'un patio intérieur.

Tons ocre et sépia, lit en fer forgé, baignoire à l'ancienne… Sous les poutres et sous-pentes, chaque chambre révèle une âme d'artiste : Art déco, Art nouveau ou plus excentrique façon Seventies. Jardin zen, petite piscine avec nage à contre-courant, ambiance zen et détente, bec de cygne et jacuzzi, terrasse sous les glycines… Les extérieurs éveillent les sens, tout comme la cuisine parfumée du chef Stéphane Mazières.

Arômes et saveurs régionales et méditerranéennes

Véritable carré de saveurs, le parc potager de l'Hostellerie le Castellas livre ses richesses au fil des saisons. Découvrez les légumes du potager travaillés par le chef, Stéphane Mazières, à l’ombre des glycines.

Une remarquable collection d’herbes aromatiques et condimentaires (bourrache, hysope, verveine, sarriette, cresson aliénois, sauge officinale, camomille, capucine, absinthe, origan, huître végétale, thym citron, piment d’Espelette...), de légumes (courges, tomates, aubergines, fraises, courgettes, haricot, poivrons, tétragone, jeunes pousses ...) et de fleurs (tournesol, cosmos, lavande, camomille, agastache, sauges cassis ou ananas...) pour cuisiner et sublimer à l’infini.

