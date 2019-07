Gagnez votre séjour à Saint-Raphaël à l'occasion de l’ouverture du Musée Louis de Funès

A l'occasion de l’ouverture du Musée Louis de Funès à Saint-Raphaël le 31 juillet, France Bleu vous offre votre séjour à Saint-Raphaël et vos invitations pour découvrir le musée.

Le Musée Louis de Funès

Plus de 350 documents sont présentés : des photographies personnelles, de tournage et de films, des dessins - notamment de Louis de Funès -, des lettres - comme celles de Jean Anouilh -, mais aussi des extraits de films, dont certains inconnus.

Louis de Funès est aussi présent au sein du musée grâce à des téléphones disséminés un peu partout. Les visiteurs pourront retrouver sa voix nous contant des anecdotes, des récits et des confessions sur sa vie et son travail. Il sera alors en immersion dans ce temple dévolu à l’acteur, où il pourra rejouer quelques scènes et retrouver les gags de certains films…

