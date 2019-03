Gagnez votre séjour à Saint-Raphaël avec France Bleu et Weekendesk

Jouez avec France Bleu cette semaine et tentez de gagner votre séjour à Saint-Raphaël avec Weekendesk.

France Bleu vous offre la possibilité de doubler vos chances de remporter votre séjour à Saint-Raphaël ! Deux séjours sont à gagner sur l'antenne de France Bleu et un séjour à gagner ici !

A l'antenne dans "LE TOP de France Bleu"

Rendez-vous du lundi 24 au vendredi 28 décembre de 19h à 22h avec Thierry Debrune et du lundi 31 décembre au vendredi 4 janvier avec Arnold Derek dans LE TOP France Bleu.

Gagnez votre séjour à Saint-Raphaël avec Weekendesk

Vous et la personne de votre choix êtes attendus au Najeti Golf Hôtel de Valescure**** à Saint-Raphaël.

Loin des strass et de l'agitation de Saint-Tropez, passez un week-end reposant et plein de charme sur la Côte d'Azur, au pied du massif de l'Estérel. A cinq kilomètres de la mer et à trente kilomètres de Cannes, le Golf Hôtel de Valescure est une demeure de charme alliant modernité, histoire et nature. Niché au milieu d'une forêt de pins, sur le Golf de Valescure, l'hôtel offre un calme salvateur. Les chambres de grand standing et d’un style très moderne sont lumineuses et disposent d'une terrasse donnant sur la piscine, le golf ou la pinède. Pour déjeuner ou diner, le Club-House vous accueille dans une ambiance cosy. Le restaurant vous offre une cuisine provençale et savoureuse que vous dégustez à côté de la cheminée en hiver ou sur la terrasse en été. Le soir, « Les Pins Parasols » vous proposent des spécialités de la région telles que la célèbre bouillabaisse. Profitez aussi du centre de bien-être avec accès au sauna, hammam, bain bouillonnant et douche parfumée « chaud/froid ». Si l’envie vous en prend pourquoi ne pas jeter un œil sur la carte de soins et de massages.

©Najeti hotel du golf de Valescure

Votre séjour comprend :

1 nuit en chambre charme pour deux personnes

les petits déjeuners

un accueil VIP

L'accès au spa

Séjour valable un an sous réserve de disponibilités