Gagnez votre séjour détente au château Barbé de Capvern (65). Repas (boissons comprises)+ votre nuit et les petits déjeuners

Le Château Barbé est situé au coeur d'un pays où histoire, culture et nature se mêlent intimement.

Tout proche des Pyrénées, le château est l'endroit rêvé pour partir à la découverte d'un paysage riche en émotion

avec ses pics, ses lacs et ses routes de montagne traversant des villages pittoresques parfaitement conservés.

Au delà de sa situation géographique exceptionnelle, Capvern les Bains est également une station thermale reconnue pour les bienfaits de ses eaux sulfatées, calciques, magnésiennes et de son climat.

De nombreux curistes s'y rendent chaques années et profitent également des activités et structures locales

( golf 18 trous, casino, dancing, théatre...)

Une merveilleuse idée à germé dans l'esprit de Philippe Bonhomme et Anne Desjacques, son épouse, propriétaires du château : illuminer les salons d'expositions durant la saison estivale. à cet effet, depuis ce mois de juin, un duo d'artistes régionaux, Claire Jefferson, de Sarrecave (Haute-Garonne), pour la peinture et Aldéric Le Pan, de Castelnau-Magnoac, pour la sculpture, expose. Claire Jefferson, Galloise d'origine, a élu domicile dans la région en 2000. Avec son époux, ils se sont livrés avec passion à la restauration de leur maison. « De surcroît, dit-elle, avec le luxe du temps, j'ai pu me livrer à mon autre passion, la peinture. J'ai toujours peint et maintenant encore plus, dans cette source inspiration que sont ces montagnes majestueuses et impressionnantes et ces paysages lumineux de la campagne. » Le résultat est remarquable, ses toiles sont des puits de lumière incandescente. Artiste plurielle, Claire Jefferson est aussi romancière et poète. Elle présente, à cette occasion, divers recueils de poèmes « in english, of course ». L'exposition est visible aux heures d'ouvertures de l'établissement, 931, chemin du château Barbé à Capvern.