Gagnez votre séjour au château Brindos au pays basque en jouant dés 11H aux trésors de Fébus

Gagnez votre séjour au château Brindos au pays basque avec diner + votre nuit et les petits déjeuners. Pour cela il faudra répondre aux questions posées en direct dans l'émission entre 11H et midi sur France Bleu Béarn. Le meilleur candidat de la semaine gagnera ce séjour

A Anglet, à deux pas des plus belles plages de la Côte Basque, à 5 mn de Biarritz, une magnifique propriété composée :

– D’un parc arboré de 4 ha

– D’un lac privé de 10 ha

– D’une allée cavalière de 2,5 km autour du lac

Un hôtel 5 étoiles situé idéalement au bord d’un lac dans un écrin de verdure. 24 chambres de luxe et 5 suites avec des prestations haut de gamme.

Un restaurant pour une cuisine gastronomique et créative ! un bar d’exception pour un moment de détente au bord du lac ou dans une atmosphère cosy…

Un lieu intime et propice à vos réunions de travail, vos séminaires et vos banquets… une organisation professionnelle et adaptée.

Mariages

Un site d’exception pour un jour d’exception ! Des prestations qui resteront dans la mémoire de vos convives et à jamais dans votre cœur…