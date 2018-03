De l'évasion, une belle ambiance de fête avec des bateaux magnifiques, France Bleu vous offre votre séjour au Festival Escale à Sète du 30 mars au 2 avril

Escale à Sète, c'est une grande fête nautique en Méditerranée avec plus de 120 bateaux parmi les plus beaux voiliers du monde et venus de 10 pays différents, 250 000 visiteurs attendus.

Avec un programme fait de parades, de spectacles musicaux, d'animations pour toute la famille

Un défi rames à Escale à Sète - Festival Escale à Sète

France Bleu vous offre votre séjour au Festival du 30 mars au 2 avril. Votre séjour comprend : le transport aller-retour vers Sète, 3 nuits en chambre double à l'Hôtel de Paris et vos invitations pour visiter l'Hermione la célèbre frégate à bord de laquelle La Fayette a traversé l'Atlantique pour aller combattre aux côtés des Américains lors de la guerre d'indépendance en 1780.