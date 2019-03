Gagnez votre séjour au Futuroscope, le plus accueillant des parcs !

France Bleu Saint-Etienne Loire et le Futuroscope vous invite dans le plus accueillant des parcs. Ecoutez France Bleu, et tentez votre chance toute la semaine de 11h à 12h pour remporter votre séjour.

Plongez dans l'atmosphère fun, fantastique et féerique du Futuroscope. Découvrez les attractions incontournables qui ont fait le succès et la renommée du parc. Sensations fortes et grand spectacle, au rendez-vous. Testez les nouveautés 2019 du Futuroscope.

NOUVEAU ! Dès le mois d'avril, découvrez Futuropolis, la ville des enfants ! Eclats de rire garantis avec les nouveautés : Bondissez sur les nouveaux trampolines aquatiques et on fait déraper son bateau dans le nouveau manège nautique !

Revivez le voyage de Solar Impulse avec Planet Power, le premier avion à faire le tour du monde à la seule énergie solaire et les pieds dans le vide, planez autour du monde, dans l’Extraordinaire Voyage, élue meilleure attraction européenne.

Et toujours, les grandes attractions du Parc riches en émotions : Arthur l’Aventure 4 D, Danse avec les Robots, la Machine à Voyager dans le Temps des Lapins Crétins … et à la nuit tombée, l’Aquaféerie imaginée par Le Cirque du Soleil qui vous transporte au pays des étoiles !

- B.Comtesse/D LAMING, Architecte/Parc du Futuroscope

Futuroscope, le bonheur est dans le Parc !

Ecoutez France Bleu Saint-Etienne Loire, tentez votre chance du lundi 25 au vendredi 29 mars de 11h à midi, dans "On Joue Ensemble"

Remportez votre séjour 2 adultes avec entrées du parc, accès au spectacle nocturne, une nuit en hôtel 3 étoiles en chambre double avec petits-déjeuners.

Le site du Futuroscope

La page Facebook officielle du Futuroscope