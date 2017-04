Gagnez votre séjour à Brindos chez Pierre Chilo en jouant aux trésors de Fébus

Passez un très bon moment chez Chilo au pays basque en gagnant votre séjour avec repas gastronomique, votre nuit à l'hôtel et les petits déjeuners.

Chez Chilo est depuis toujours l’adresse incontournable du Pays Basque intérieur, en plein cœur de cette merveilleuse Soule. Les montagnes à perte de vue, sur les hauteurs de Mauléon, l’établissement situé dans la rue principale du village de Barcus est la parfaite maison souletine aux volets bleus, avec son joli jardin et sa piscine. Une odeur de feu de cheminée, un chat roux derrière une fenêtre, une horloge qui sonne les douze coups de midi, passons à table pour des instants savoureux.

Pierre Chilo vient récemment d’être nommé Président des « Maîtres-Restaurateurs Béarn Soule ». Une certaine fierté de représenter ce titre « encore méconnu du grand public, mais qui met en avant une belle reconnaissance d’un travail de qualité ».

La grande salle à manger peut recevoir une cinquantaine de couverts, et le petit salon au coin de la cheminée est idéal pour une pause café et digestif. Plusieurs menus sont proposés, de 33 à 60 euros, avec un coup de cœur particulier pour celui du moment à la truffe du Périgord. « Le plat signature » de Pierre Chilo reste l’agneau de lait de Mauléon qu’il travaille sous toutes ses formes. Un produit bien d’ici, savoureux et authentiquement basque. Quant aux petits producteurs d’herbes aromatiques et de légumes, ils sont de Barcus. Le fromage de brebis est aussi du village, et les plus fermiers proviennent d’Orthez. Le foie gras est de chez Biraben, et le poisson acheté sur le port de Capbreton, en particulier la sole. Pierre Chilo aime et sait parfaitement faire ses courses. Le choix des ingrédients est primordial : « Un bon plat est fait de produits de grande qualité et d’une bonne équipe en cuisine ».

Une belle maison dans tous les sens du terme, une table délicieuse, un accueil chaleureux et personnalisé. Barcus n’est pas le bout du monde … il y a possibilité de dormir sur place. Les 8 chambres de l’hôtel *** Chez Chilo vous offrent le calme idyllique d’un relais du silence !

Recommandations & suggestions :

Le foie gras en plusieurs façons

Terrine chaude d’agneau au caviar d’aubergine, jus aux épices

Chipirons sautés à l’ail, aux copeaux de jambon ibérique

Filet de sole en croûte de cèpes & ris d’agneau sauté

Pigeon fermier de Natxo

Cannelloni de bœuf avec crémeux de brebis

Mention spéciale pour le dessert :

« La fête foraine » : guimauve, barbe à papa, glace carambar, gaufre chocolat chantilly & churros…

On adore !