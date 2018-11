Gagnez votre séjour d'un week-end au Domaine d'Essendiéras en Périgord Vert

On joue ensemble du lundi 26 novembre au jeudi 29 novembre à 11h au « 24 gagnant » ! Qualifiez-vous pour la finale de vendredi sur France Bleu Périgord et gagnez votre séjour d'un week-end avec ses 2 nuitées au Domaine d'Essendiéras en Dordogne

A l'occasion du lancement des "Dimanches d'Essendiéras", France Bleu Périgord vous offre votre week-end au Domaine d'Essendiéras.

Au menu des réjouissances de ce week-end, 2 nuits avec les petits-déjeuners, des soins SPA pour 2 personnes, et le déjeuner du dimanche avec des menus raffinés préparés par les chefs du domaine.

Le Domaine d'Essendiéras est situé à Saint Médard d'Excideuil (à 40 minutes de Périgueux). Il est spécialisé dans l'organisation d'événements privés (mariages, repas de famille, baptêmes, repas associatifs, séminaires) et reste ouvert toute l'année pour votre projet sur mesure.

"Les Dimanches d'Essendiéras" sont l'occasion rêvée de découvrir la cuisine du Domaine lors de déjeuners inoubliables.

Infos pratiques, menus, prix et dates sur www.dejeunerdudimanche.fr

Le Domaine d'Essendiéras est vaste de 400 hectares et sur ses terrains se trouvent sept fermes et granges, une dizaine de maisons d’ouvriers et au cœur dominent les châteaux du XVIe siècle et XIXe siècle, les écuries, les granges, les maisons de gardien, un grand parc et une orangerie.

Les extérieurs du château du XIXe siècle ont entièrement été restaurés. Le château du XVIe siècle, quant à lui, a été restauré à l’extérieur comme à l’intérieur. Les terrasses respectives offrent des points de vues exceptionnels.