Gagnez votre séjour dans le Vic-Bilh au restaurant de la tour et un stage rallye MRP à Lespielle

Gagnez votre séjour dans le Vic-Bilh au restaurant de la tour et un stage rallye chez MRP à Lespielle

En plein cœur du Béarn , à seulement 20 minutes de Pau , dans le pittoresque village de Lembeye et sa tour-porte du XIIIe, découvrez une table conviviale et chaleureuse qui se classe numéro 1 des restaurants du béarn, numéro 2 des des Pyrénées Atlantique et numéro 5 dans la région Aquitaine sur tripadvisor ! Installez vous dans ce bel endroit pour une dégustation sous le signe de la fraîcheur ! Table authentique, Il est devenu une référence !

La décoration , alliant modernisme et tradition, vous charmera : vieilles pierres aux murs, exposition de nombreux artistes contemporains et objets modernes et insolites vous accompagneront tout au long de votre dégustation .

Dégustez une cuisine haute en couleurs, savoureuse qui ravira vos papilles !

En savoir plus : http://www.restaurantdelatour\-lembeye64.fr/

Plus d'infos sur mrp-pilotage.fr/