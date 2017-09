Gagnez votre séjour dans un luxueux hôtel avec France Bleu Belfort Montbéliard

Gagnez un séjour dans un luxueux hôtel à Strasbourg en jouant à Top Chrono entre 11h et 12h du 18 au 22 septembre avec France Bleu Belfort Montbéliard

Tous les jours de lundi à vendredi, entre 11h et 12h , jouez à Top Chrono avec Stéphane Veaux. Il vous faut répondre à un maximum de questions en une minute.Le gagnant gagnera la montre France Bleu Belfort Montbéliard et participera au tirage au sort du vendredi midi pour un séjour pour 2 personnes au Château de L'ile à Strasbourg. Cet hôtel a une étoile et vous pourrez profiter de toutes les installations.

une des chambres

Implanté en bordure de la rivière Ill, dans un élégant château du XVIIe siècle, cet hôtel haut de gamme est à 11 km du musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg et à 12 minutes de marche de l'arrêt du tram Ostwald Hôtel de Ville.

Les chambres et les suites luxueuses sont équipées d'une télévision à écran plat, d'un minibar, d'un accès gratuit au Wi-fi et d'un service de chambre 24h/24. Certaines d'entre elles disposent d'une salle de bains en marbre, d'une vue sur le cours d'eau, d'un balcon et/ou d'un sauna privé. Les enfants de 11 ans et moins séjournent gratuitement.

Un restaurant haut de gamme dispose d'une terrasse sur les berges. Profitez également d'un restaurant rustique proposant des plats régionaux, d'un bar, d'un sauna, d'un bain à remous et d'une piscine couverte, ainsi que d'un spa avec tables de massage. Le parking est gratuit.