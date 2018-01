A l'occasion de la Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc 2018, France Bleu vous fait gagner du 8 au 20 janvier un séjour au ski pour 4 personnes à Praz de Lys Sommand. A vous de jouer !

Une course unique à vivre avec France Bleu Pays de Savoie

Pour sa 14è édition, du 13 au 24 janvier 2018, la Grande Odyssée, la plus grande course de chiens de traîneaux au monde, traverse comme elle le fait depuis ses débuts les départements de Savoie et de Haute-Savoie. Un événement à suivre au quotidien sur France Bleu Pays de Savoie

Grande aventure, paysages à couper le souffle, l'événement célèbre la montagne et l'hiver de la plus belle des manières. France Bleu vous en fait profiter en invitant l'un ou l'une d'entre vous à découvrir Praz de Lys Sommand.

Votre séjour au ski à Praz de Lys Sommand à gagner !

L'hébergement pour 4 personnes en appartement dans la résidence Les Soldanelles

4 forfaits de ski - nordique ou alpin

- nordique ou alpin Accès à la piscine, à la salle de sports et à la salle de jeux

Validité du lot : Offre valable durant la Saison d’hiver 2017-2018, hors vacances scolaires d’hiver et selon les disponibilités de la résidence.