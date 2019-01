Gagnez votre séjour en Corse avec Fitour Voyage et France Bleu Limousin

France Bleu Limousin vous offre un séjour pour 2 en Corse à l'occasion du Salon Passion Voyage qui se déroule les 18 et 19 janvier 2018 à l'aéroport de Brive Vallée de la Dordogne.

Le sud de l’Île de Beauté, douce et sauvage

Entre mer et terre, partez à la découverte de la Corse avec un séjour "immanquable" proposé par l'agence de voyages Fitour de Brive

Après un acheminement de votre région, départ de Toulon pour une traversée de nuit qui vous fera arriver à Ajaccio. Puis, départ pour Sartène, Propriano et Bonifacio où vous profiterez d'une promenade d’une heure en bateau. Vous découvrirez le panorama insolite et exceptionnel du golfe de Bonifacio avec la visite des grottes marines de Sdragonato et Saint-Antoine, des calanques de Fazio et Paraguane et du « grain de sable », énorme rocher au large de Bonifacio.

La Corse à visiter avec France Bleu Limousin et l'agence Fitour de Brive - CC

Le quatrième jour, départ vers les villages de l’Alta Rocca : Sainte-Lucie de Tallano, Levie et Zonza. Arrêt au col de Bavella situé à 1218 mètres d’altitude et offrant un magnifique panorama sur les Aiguilles de Bavella. Enfin, avant un retour sur Ajaccio, vous ferez un promenade jusqu'à la pointe de Parata et panorama sur les Îles Sanguinaires. Cet archipel d’îlots morcelés est un site naturel exceptionnel avec une flore de plus de 150 espèces.

Votre hébergement

Vous séjournerez à l'Hôtel Belamba de Propriano . L'hôtel Arena Bianca vous offrira le luxe d'un emplacement de rêve sur le golfe du Valinco entre mer, montagne et maquis.

Un endroit magique avec une vue panoramique sur le Golfe de Valinco et un accés direct à la plage. Au calme mais avec l'animation de Propriano à 800m. Lieux de départ idéal pour découvrir la Corse du Sud / Patrick Lacam - Directeur du Club

Voyage à gagner vendredi 11 janvier. Jouez à Lou Boursicou au 05 55 34 5000 à 11h

Deux jours consacrés à l'évasion !

Ce beau voyage en Corse est à gagner à l'occasion du Salon Passion Voyage qui se déroule les 18 et 19 janvier à l'Aéroport de Brive Vallée de la Dordogne

Plus de trente professionnels du voyage seront présents au Salon Passion Voyage les 18 et 19 janvier à l'aéroport de Brive Vallée de la Dordogne. - ©Evensi

C'est la 7ème année que l'aéroport de Brive accueille le Salon Passion Voyage !

L’ occasion de préparer vos prochaines vacances, découvrir de nouvelles destinations, piocher de bonnes idées.

Vous pourrez assister à de nombreuses conférences animées par des professionnels passionnés et échanger avec eux sur vos expériences et envies d’évasion.

Tentez votre chance pour gagner un voyage exceptionnel aux Antilles pour 2 personnes, et nombreuses autres surprises.

Soyez au rendez-vous de cet évènement régional incontournable !

Toutes les infos auprès de Fitour Brive