Le Pyla Camping trois étoiles et France Bleu Béarn vous offrent 2 nuits en mobil-home 4/6 personnes au Pyla-sur-Mer* en jouant aux Trésors de Fébus du lundi 26 février au vendredi 2 mars avec Thierry Niogret et Isabelle Young entre 11 heures et midi.

Soirée karaoké, disco, tournois sportifs, foot, vtt, équitation, piscine, jeux pour adultes et enfants, locations de vélo... De nombreuses activités vous attendent et vous feront passer un séjour inoubliable en famille ou entre amis !

Le Pyla Camping vous propose un large choix de locations : mobil-home, tente lodge et Tithome, ainsi qu'une variété d'emplacements : camping-cars, caravanes et tentes. Toute l’équipe se mettra à votre disposition pour rendre votre séjour inoubliable.

* sauf hors saison