Gagnez votre séjour familial en Chambres d’Hôtes Anderetea à MENDIONDE en jouant aux trésors de Fébus

Votre séjour pour 2 personnes de une nuit avec petit déjeuner en Chambres d’Hôtes Anderetea à Mendionde

Entre les montagnes pyrénéennes et l'Océan Atlantique, une belle maison basque,

restaurée dans la tradition avec harmonie et modernité, est l'endroit idéal pour découvrir cette magnifique région.

Anderetea est une chambre d’Hôtes familiale située à Mendionde, entre les montagnes Pyrénéennes et l’océan Atlantique, au cœur du Pays Basque,

Quentin et Karen vous accueilleront dans leur belle maison basque, qui a été restaurée avec soin en utilisant les méthodes traditionnelles et

les produits nobles pour créer un mélange harmonieux entre authenticité et modernité.

Chaque chambre est entièrement équipée de grands lits ( 2m x 1.80m ) avec une somptueuse literie Egyptienne en coton.

Il y a également un écran plat et pour plus de confort et elles sont équipées d’une climatisation inversée.

Le grand séjour avec son coin-salon ouvre sur la terrasse.

Les petits déjeuners "faits maison" avec les produits locaux, sont servis dans une porcelaine anglaise raffinée.

https://www.gites64.com/Chambre\-hotes\-Mendionde\-Hughes\-Coeur\-Pays\-Basque\-64G442026.html