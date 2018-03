France Bleu Béarn et le Futuroscope vous invitent à découvrir les attractions 2018 en participant au jeu "Les Trésors de Fébus", chaque jour à 11h30, avec Thierry Niogret et Isabelle Young. Invitations pour 4 personnes, 2 adultes + 2 enfants, 2 jours + 1 nuit en hôtel.

A propos du Futuroscope

1er parc d’attraction créé en France en 1987, le Futuroscope a déjà accueilli 50 millions de visiteurs. Il doit son succès à un positionnement unique sur le marché des loisirs, entre divertissement et pédagogie, et à une pluralité d’univers autour du futur et des grands rêves de l’homme.

Une offre diversifiée avec plus de 25 attractions centrées sur le partage intergénérationnel.

Image, technologie et storytelling se mêlent dans une expérience originale, fun et familiale.

L'aventure spatiale avec Thomas Pesquet - Futuroscope

NOUVEAUTÉS 2018 : L’aventure spatiale de Thomas Pesquet.

Grâce au pouvoir immersif de la technologie IMAX LASER 4K et du son spatialisé, voyagez dans l’espace avec le plus jeune astronaute de l'Agence spatiale européenne (ESA). Revivez avec Thomas Pesquet les moments les plus forts d’une mission qui aura duré 6 mois, à 400 km au-dessus de la Terre.



Une coproduction Futuroscope et La Vingt-Cinquième Heure, en partenariat avec la Cité de l'Espace.

A certaines dates le film est présenté en alternance avec La Loi du Plus Fort.

la nouvelle attraction - Futuroscope

Et cette année,la Réalité Virtuelle 5D débarque au Futuroscope avec l’attraction Sébastien Loeb Racing Xperience - Newsroom Futuroscope

La VR 5D pour une immersion totale, ultra réaliste !

« C’est un cocktail technologique de pointe qui fait de cette attraction la première attraction au monde en VR 5D», je suis fier de pouvoir partager ma passion automobile dans ces conditions ultra-privilégiées », explique Sébastien Loeb.