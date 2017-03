Gagnez votre séjour à la villa Hortebise de Salies de Béarn. la nuitée, le petit déjeuner et le repas pour deux personnes

Convivialité, disponibilité et raffinement… sont les ingrédients d’un séjour abouti !

Au cœur du centre historique de Salies de Béarn, à mi chemin des thermes du golf et du casino, la Villa Hortebise vous ouvre ses portes.

De style Anglo Normand cette maison de maître, classée monument exceptionnel aux bâtiments de France à été restaurée avec passion afin d’y refléter notre goût du bien vivre et de le partager.

Corinne et Cédric vous accueillent dans leurs chambres de charme avec vue sur le jardin. Chaque chambre, dans un style différent incite à la paresse et au repos. Un petit déjeuner gourmand et soigné, élaboré avec des produits maison, confitures, muffins, cakes…vous sera proposé dans le chaleureux salon baigné de lumière.

C’est avec plaisir que nous vous proposons pour le dîner la table d’hôtes avec des produits du terroir. La réservation est souhaitée.

Salies de Béarn, station thermale alimentée par une source souterraine, est réputée pour ses cures de balnéothérapie en France et en Europe.

C’est le point de départ idéal pour découvrir le Sud Ouest de l’Aquitaine.

Nous avons à cœur de vous faire découvrir notre belle région , commençons par les Pyrénées Atlantiques : Le Béarn berceau du Roi de Navarre Henri IV au Château de Pau et le non moins célèbre Gaston Fébus maître incontesté des forteresses.

Suivez le gave d’Oloron qui mène jusqu’en vallée d’Ossau par la route des fromages et des vins de Jurançon. Prenez de la hauteur avec le petit train d’Artouste et admirez le panorama des montagnes Pyrénéennes.

Vous aimez L’Océan, les plages des Landes à perte de vue, de Hossegor à Moliets, vous permettrons de longues ballades à vélo ou à cheval ou bien d’explorer les dunes en moto cross.

Amis golfeurs, venez affiner votre jeu au centre d’entraînement d’Ilbarritz ou tout simplement prenez du plaisir à parcourir les golfs de Salies de Béarn, Moliets ou de La côte Basque. Cédric Hoffstetter Ancien Champion de France saura dynamiser votre séjour Golfique!

Vous aimez les traditions, la rando, le surf, en route vers le Pays Basque et sa côte !

De Biarritz à la frontière Espagnole, c’est une farandole de sites célèbres le rocher de la vierge, les grottes d’oxocelhaya, folklore, produits régionaux, et dépaysement garanti à découvrir.