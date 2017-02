Gagnez votre séjour pour 2 personnes au Château d'Isenbourg à Rouffach et profitez d'un moment de pur bonheur !

Du lundi 13 février au vendredi 17 février, tentez votre chance au jeu Top Chrono , tous les jours entre 11h et 12 h, et remportez votre séjour pour deux personnes au Château d’Isenbourg à Rouffach, magnifique 4 étoiles …

château d'isenbourg à Rouffach

Un pur moment de détente ! ….

Sur la route des vins d'Alsace, au coeur du vignoble, à quelques kilomètres de Colmar, le Château d'Isenbourg surplombe la vieille ville de Rouffach et l'on y découvre un magnifique panorama : contreforts des Vosges, plaine du Rhin et Forêt Noire au loin. Vous y goûterez la détente et le raffinement : c'est l'étape idéale pour découvrir l'Alsace et sa gastronomie.

N'oubliez pas .... Pour remportez ce magnifique séjour pour 2 personne ..jouez à Top Chrono du 13 au 17 février entre 11h et 12h et vous serez peut être l'heureux gagnant de :

Une nuit d'hôtel dans un magnifique 4 étoiles

Un repas digne de ce nom boissons comprises

Un accès au SPA pour un doux moment de détente

SPA Château d'Isenbourg

Et pour terminer le tout un petit déjeuner complet pour deux