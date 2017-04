Gagnez votre séjour pour 2 personnes au Château d'Isenbourg à Rouffach...un moment de pur bonheur en perspective !

Tous les jours, du lundi 10 au vendredi 14 avril, tentez votre chance dans le jeu Top Chrono entre 11h et midi pour remporter un magnifique séjour dans un établissement 4 étoiles.

Château d'Isenbourg à Rouffach - http://www.grandesetapes.com/chateau-hotel-isenbourg-alsace

Un moment de bonheur sur la route des vins d'Alsace...

Au coeur d'un vignoble, à quelques kilomètres de Colmar, le Château d'Isenbourg surplombe la vieille ville de Rouffach et l'on y découvre un magnifique panorama : contreforts des Vosges, plaine du Rhin et Forêt Noire au loin. Vous y goûterez la détente et le raffinement : c'est l'étape idéale pour découvrir l'Alsace et sa gastronomie.

Château d'Isenbourg à Rouffach - http://www.grandesetapes.com/chateau-hotel-isenbourg-alsace

Évadez vous donc le temps d un week-end près de Colmar...

...un séjour pour deux personnes avec repas gastronomique (dîner trois plats boissons comprises au restaurant les tommeries), nuit au château , petit déjeuner buffet , accès au spa et aux deux piscines.

isenbourg 1 © Radio France

Rendez-vous tous les jours de la semaine entre 11h et midi. Un numéro pour vous inscrire : 03 84 22 82 82...bonne chance à tous !