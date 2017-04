Gagnez votre séjour pour 2 personnes à la Ferme Aventure dans les Vosges

Dans Top Chrono du 17 au 21 avril tentez de gagner un séjour insolite !

Une nuit insolite pour 2 personnes vous attend.

Et si vous passiez une nuit dans les arbres, dans une pyramide de verre, dans une yourte ou bien encore dans un avion ? La Ferme Aventure, située à la Chapelle aux Bois dans les Vosges vous permet de le vivre.

La Ferme Aventure - http://nuitsinsolites.com

Une ôde à la nature...

L'occasion également de découvrir le parc de loisirs de la Ferme Aventure... 8 hectares que vous pourrez arpenter pieds nus autour d'une ancienne ferme vosgienne.

La Ferme Aventure - http://nuitsinsolites.com

Un moment inoubliable en perspective...

A gagner une nuit pour 2 personnes avec le petit-déjeuner et des entrées pour le parc.Tous les jours de la semaine, entre le 17 et le 21 avril, tentez votre chance entre 11h et midi dans notre grand jeu Top Chrono ! Un numéro à retenir pour vous inscrire : 03.84.22.82.82. Bonne chance à tous !