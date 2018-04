France Bleu Béarn et Le Splendid**** à Dax vous offrent votre séjour avec nuit en chambre double, dîner et accès au spa en jouant aux "Trésors de Fébus", chaque jour à 11 heures du lundi au vendredi avec Thierry Niogret et Isabelle Young.

Profitez d’un séjour inoubliable à l’hôtel****& spa Le Splendid, groupe Vacances Bleues. Cet ancien palace Art Déco inscrit au Patrimoine des Monuments Historiques et entièrement rénové vous séduira par ses chambres élégantes et feutrées, son restaurant aux saveurs authentiques, son Spa by Cinq Mondes, véritable bulle de bien-être de 1800 m2 avec grand bassin d'eau thermale, jets massants, 15 cabines de soins, parcours Kneipp, flotarium, caldarium, techniques innovantes de remise en forme et de relaxation (cryothérapie, access bars…)

Espace détente - Le Splendid

Les chambres de l’Hôtel 4 étoiles Le Splendid vous plongent dans les Années Folles

Des chambres chics tout confort, immortalisées par une décoration d’inspiration Art Déco et une touche moderne, offrent un design haut de gamme et un souffle nouveau à ce Grand Hôtel dacquois.

La symbiose parfaite entre l’esprit contemporain actuel du mobilier et la conservation de l’esprit des Années folles de l’hôtel, est un vrai délice pour les yeux.

Une chambre... pour rêver... - Le Splendid

Le restaurant le Splendid à Dax : une expérience culinaire haute en saveursVenez vivre une expérience culinaire saine et riche en goûts dans une atmosphère conviviale et de partage. Les équipes du restaurant de notre hôtel 4 étoiles vous invitent à savourer des plats gourmets avec des produits du terroir, pour un voyage aux multiples saveurs authentiques et créatives.

Un restaurant et sa terrasse de charme avec vue sur le fleuve de l’Adour, propose une cuisine innovante en déclinant la cuisine typique du Sud-ouest. Une ambiance chaleureuse dans un cadre raffiné d’influence art déco, est parfaite pour passer un moment exquis à deux, en famille ou même en solo.

avec vue sur le fleuve de l’Adour, propose une cuisine innovante en déclinant la cuisine typique du Sud-ouest. Une ambiance chaleureuse dans un cadre raffiné d’influence art déco, est parfaite pour passer un moment exquis à deux, en famille ou même en solo. Un fumoir transformé en un second restaurant intimiste avec une décoration feutrée et distinguée, est un vrai régal pour les papilles.

Sleeping in the night... - Le Splendid

Offre valable jusqu'au 30/06/19 hors féria de Dax du 11 au 16/08/18 et Toros y salsa du 07 au 10/09/2018 en fonction des disponibilités et dates d'ouverture.

Taxe de séjour et boissons non comprises.