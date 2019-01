Gagnez votre séjour pour le Jumping International de Bordeaux en jouant avec France Bleu Périgord

Avec le 24 gagnant de France Bleu Périgord, participez au Jumping International de Bordeaux au Parc des Expos de Bordeaux. 4 jours de fête autour de l’univers du cheval du 7 au 10 février

On joue ensemble au 24 gagnant sur France Bleu Périgord pour vous offrir cette semaine vos entrées pour le Jumping International de Bordeaux qui se tiendra du 7 au 10 février 2019… mais ce n’est pas tout. En plus de participer à la soirée prestigieuse du samedi, on rajoute la nuit d’hôtel dans la capitale de la Nouvelle Aquitaine. Avant de prendre la direction de Bordeaux, frottez-vous aux questions du 24 gagnant c’est à 11h sur France Bleu Périgord du lundi 21 au jeudi 24 janvier 2019.

Depuis 1978, le Jumping International de Bordeaux, c’est l’occasion de vibrer avec l’élite de l’équitation mondiale. L’édition 2019 vous promet à nouveau du GRAND SPORT.

Venez vibrer aux côtés de l’élite mondiale des sports équestres à l’occasion des épreuves phares du week-end :

Envie de sensations fortes ? Ne manquez pas le Devoucoux Indoor Derby réunissant les maîtres du concours complet.

Rendez-vous du 07 au 10 février 2019, au Parc des Expositions de Bordeaux.

