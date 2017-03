Gagnez votre séjour à Salies de Béarn (thermes et grand hôtel du Parc) dans les trésors de Fébus du 6 au 10 mars

Gagnez en jouant dans les "trésors de Fébus" de 11H à midi sur France Bleu Béarn votre séjour aux thermes de Salies de Béarn. Découvrez l'escale sensorielle+ soins sans oublier votre diner, votre nuit en chambre privilège+ votre petit déjeuner buffet au grand hôtel du Parc de Salies de Béarn

’Escale Sensorielle est un extraordinaire espace bien être, entièrement dédié à l’eau thermale de Salies de Béarn, mise en scène sous ses formes les plus étonnantes.

Depuis la galerie de la Remise en Forme, un parcours étonnant nous mène tout d’abord à la Grotte Cristal de Source.

Voici une invitation à la découverte des vertus thérapeutiques millénaires du sel et de l'eau thermale, dans un environnement inattendu. En effet, c’est un véritable parcours dans l'univers du sel et de l'eau thermale qui attend le visiteur, dans une succession de trois salles où tous les sens sont subtilement révélés.

Dans la première salle, on découvre des arômes inconnus développés par l’eau thermale qui ruisselle sur les fagots de bois, et qui forme ainsi des concrétions surprenantes. Cette véritable sculpture vivante permet de respirer les vapeurs thermales originelles, comme dans les Pays de l'Est.

Depuis des bancs/troncs d’arbres adossés aux murs de la grotte on contemple les cristaux de sel en formation, qui viennent habiller de façon sublime de banals végétaux. C'est la salle d'aromathérapie.

Ensuite, on pénètre dans la seconde salle et là, la surprise est totale.Escale sensoriele Salies de Béarn

Les murs de la grotte sont couverts de plaques de cristaux de sel qui s’entrelacent. Lumière fluctuante, tamisée, changent lentement de couleur…ici les cristaux de sel scintillent. D'une étonnante beauté, ils ont été fabriqués aux Thermes, avec l'eau thermale de Salies-de-Béarn.

Ailleurs, des cascades d’eau mouvantes jaillissant d’une étonnante roue à aube.

Tels des ruisseaux, des torrents, des cascades qui ruissellent, on se laisse bercer par ce mouvement perpétuel de l’eau thermale.

A travers son long et mystérieux parcours souterrain la réalité géologique et la richesse minérale des eaux s’offrent aux visiteurs.

Assis sur des sièges lumineux, les couleurs opèrent leurs bienfaits sur notre énergie vitale. C’est l’éblouissante salle de chromothérapie.

La troisième salle conjugue sublimation des sens et détente absolue, c’est la salle d’halothérapie.

On se surprend à cheminer sur des caillebotis en bois (comme à la plage) traversant un sol jonché de cristaux de sel. Les parois des murs ondulent et sont semblables au sel en mouvement. Elles sont tapissées de minces cristaux de sel qui scintillent comme de minuscules étoiles.

Un disque solaire reproduisant les couleurs du ciel au fil de la journée, crée une ambiance de détente, de repos.

Ici le sel diffuse une grande énergie, rayonne à travers les larges surfaces de sel. L’air ambiant chargé de micro-particules de sel rappelle les conditions dans les anciennes mines de sel, à l’origine de la reconnaissance universelle des vertus thérapeutiques du sel

Cet air salin est l’élément clé de l’halothérapie, la thérapie par le sel. LeEscale sensoriele Salies de Béarn plafond de la grotte est fracturé en partie, comme si elle était partiellement effondrée, laissant apparaitre un ciel étoilé et scintillant. Allongé sur des fauteuils singuliers, dans cette atmosphère unique, à contempler cette voûte céleste, le visiteur succombe avant de rejoindre d’autres sensations au Lagon Mer Morte.

On se laisse guider par des ondulations colorées, douces, par le cliquetis de l’eau jusqu’à ce que la mer se dévoile à nos pieds réfléchie par un mur d’eau ruisselant.

L'architecture originale du Lagon Mer Morte rappelle l’Arche de Noé, avec ses arches de bois ondulantes et sa forme de bateau antique naviguant dans une mer de cristaux de sel. La salle est plongée dans une relative pénombre. Les lumières immergées du bassin animent les murs et le plafond de couleurs fluctuantes et d’arabesques, sans cesse en mouvement. Du fait de la saturation de l’eau en sel (300 grammes de sel par litre, il suffit de s'allonger dans le bassin peu profond, les bras en croix, pour se retrouver en situation de flottaison totale. La sensation est, ici, si surprenante que l'on oublierait même que l'on se trouve dans l'eau, comme en état d'apesanteur. Le relâchement est total, tout le corps est au repos. En immergeant naturellement les oreilles, ce sont des sons minéraux subaquatiques que l'on découvre. Ces sons rappellent la musique de l'eau qui s'écoule, ruisselle et raisonne dans les cavernes. Au plafond, des mouvements d’eau colorée, comparables à un écran de cinéma dans le ciel. Bercé par ces émotions, on s’abandonne au contact des jets d’eau sous-marins, qui viennent, délicatement, masser le dos.

Ce merveilleux parcours du plaisir de tous les sens s'achève par une douche dynamique et un original ciel de pluie tropicale.

Enfin, le voyage sensoriel se poursuit dans la salle Soleil Bleu. La chaleur douce et apaisante du lieu sublime à nouveau la sensation de détente et de relaxation. Installés dans de confortables chaises longues, une véritable constellation d’étoiles, et un soleil bleu invitent à une dernière évasion dans la galaxie du bien-être.

Cette ultime étape parachève le parcours bien-être, avant de rejoindre la Grande Galerie du Spa Thermal…

En créant ces produits exceptionnels d’une dimension européenne, les Thermes de Salies-de-Béarn donnent aux vocables création et innovation tout leur sens.