Gagnez votre séjour VIP à Paris !

Pour la Saint-Valentin, France Bleu vous offre un séjour d'exception à Paris pour deux personnes, avec deux nuits à l'hôtel Sacha, un dîner croisière Bateaux Parisiens et un dîner au Lido

A gagner :

2 nuits en chambre double + les petits-déjeuners pour deux personnes à l'hôtel Sacha**** à Paris avec weekendesk.fr

2 dîners-croisières sur les Bateaux Parisiens

2 dîners-spectacles au LIDO de Paris

Séjour valable un an sous réserve de disponibilités. Il est préférable de réserver votre hôtel et ensuite de réserver votre dîner-spectacle et votre dîner-croisière.

Hôtel Sacha****, 7 Rue de Navarin - Paris 9e

Situé dans le quartier de Pigalle, l’hôtel Sacha bénéficie d’une position privilégiée à quelques minutes de la butte Montmartre. Vous serez accueillis dans un établissement au décor chaleureux, créé par l’architecte Julie Gauthron où les murs décorés vous feront découvrir différentes scènes d’une pièce qui pourrait être un réjouissant Vaudeville.

Hôtel Sacha****

Dîner-croisière sur les Bateaux Parisiens

Bateaux Parisiens vous offre une Croisière Dîner pour une soirée féérique sous le signe de la gastronomie et du raffinement. A bord d'un bateau entièrement vitré, entrez dans le secret du Paris des Lumières et découvrez toute la splendeur des quais illuminés. Dégustez une cuisine raffinée et profitez d'un service délicat et attentionné au rythme d'une animation musicale live.

Votre croisière en détail :

Embarquement à 20h au pied de la Tour Eiffel

placement en baie vitrée

un coupe de Champagne en apéritif

entrée + plat + fromage + dessert au choix

une sélection de vins fins

Bateaux Parisiens

Dîner-spectacle au LIDO de Paris