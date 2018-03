A l'occasion de ses 40 ans de carrière, Michel Leeb est de retour sur scène avec un nouveau spectacle. Il passe par le sud ouest et France Bleu vous propose gagner une soirée VIP en sa compagnie.

Rire, comédie et musique, Michel Leeb souffle ses 40 ans de carrière. A l'occasion de ses spectacles dans le sud ouest, France Bleu vous offre une soirée VIP inoubliable avec l'artiste : vos 2 places pour son spectacle "40 ans de bonheur pour 2 heures de plaisir" et une rencontre d'une vingtaine de minute avec Michel Leeb avant qu'il monte sur scène pour son show anniversaire.

Zénith de Pau, le 6 avril à 20h30

Gare du Midi de Biarritz, le 7 avril à 20h30

Palais des Congrès d'Agen, le 8 avril à 17h

Pour vous, un one man show de Michel Leeb rempli de souvenirs avec des parodies, des imitations et des sketches désormais cultes. Et comme l’artiste aime le mélange des genres et des talents, il est accompagné sur scène par cinq musiciens, pour une ambiance live, chic et joyeuse à la fois…

Vos invitations pour le spectacle de Michel Leeb