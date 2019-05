Gagnez votre stage de conduite en Porsche dans le cadre du 21e salon auto-moto de La Ciotat du 25 au 26 mai

Le salon Auto Moto de la Ciotat offre l’opportunité de découvrir près de 30 Marques et nouveautés présentées par nos exposants de la région dans un cadre exceptionnel, sur le bord de mer de la Ciotat "Esplanade Langlois", du 25 au 26 mai 2019 de 10à 19h non-stop.

4000M² d’exposition en plein air avec près 200 véhicules présentés, le salon Auto Moto de la Ciotat c’est un weekend d’expositions, d’animations, vous offrant l’opportunité de comparer les offres, rencontrer les professionnels, découvrir les nouveautés et les innovations technologiques présentées par les exposants, et avec l'entrée gratuite pour tous, c'est donc le moment et l'endroit idéal !

à l'occasion de la 21 édition de ce rendez-vous , YJ événements et France Bleu Provence vous proposent un grand tirage au sort pour tenter de remporter votre stage de conduite au volant d'une Porsche, d'une valeur de 300 euros !

Inscrivez-vous ci-dessous !