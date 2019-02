Gagnez votre tablier de cuisine et votre livre de recettes à l'occasion du Salon de l'agriculture

Inscrivez-vous pour participer au Quizz'In de France Bleu et remportez votre tablier de cuisine et votre livre de recettes à l'occasion de nos émissions spéciales depuis le Salon de l'agriculture.

Du lundi 25 février au vendredi 1er mars, France Bleu réalise son émission cuisine de 10h à 11h depuis la Salon de l'agriculture à Paris. Pour cet événement nous vous proposons de jouer avec nous au Quizz'In pour remporter votre tablier de cuisine France Bleu et votre livre de recettes. Grâce au formulaire ci-dessous, sélectionnez la date de votre choix et laissez-nous vos coordonnées. 2 auditeurs sélectionnés seront appelés vers 10h15 pour répondre aux questions de notre jeu Quizz'In animé par Marie-Corine Cailleteau et le chef Frédéric Coiffé. Le gagnant remportera son tablier et livre de cuisine.