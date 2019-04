Gagnez votre pack Lascaux incluant le timbre de collection consacré à la grotte

création et gravure Elsa Catelin d’après photo Salle des Taureaux © Dan Courtice

Le 29 avril, la Poste lance un timbre de collection consacré à la grotte de Lascaux. Avec France Bleu, gagnez votre pack Lascaux incluant ce timbre, un souvenir philatélique et vos entrées pour visiter Lascaux IV, la réplique de la grotte originelle.

La Poste met à l'honneur le patrimoine français notamment celui du Périgord avec la célèbre grotte de Lascaux grâce à un timbre de collection reprenant certaines peintures rupestres de la grotte. Ce timbre sera disponible dès le 26 avril à Montignac et à compter du 29 avril dans tous les bureaux de poste de France au prix de 88 centimes d'euros (tarif lettre verte). A cette occasion la Poste, la Semitour et France Bleu Périgord vous offrent votre pack Lascaux incluant, entre autre, le timbre de collection Lascaux, un souvenir philatélique Lascaux et 2 entrées pour Lascaux IV (la réplique de la grotte originelle).

Ce timbre Lascaux qui met le patrimoine historique du Périgord à l'honneur a été entièrement réalisé en Dordogne à l'imprimerie des timbres à Boulazac-Isle-Manoire. D'une taille de 52 x 40,85mm, il est imprimé en taille-douce à 700 050 exemplaires. Le souvenir philatélique Lascaux qui fait également partie de votre cadeau est lui aussi imprimé en taille-douce mais à seulement 30 000 exemplaires. Un souvenir de cette grotte qui va intéresser bon nombre de philatélistes.

Gagnez votre timbre et pack Lascaux

Répondez à 3 questions sur la grotte de Lascaux et l'imprimerie des timbres de la Poste pour remporter votre pack Lascaux avec le timbre de collection consacré à la grotte.