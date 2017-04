Gagnez votre vélo à l'occasion du Tour de Gironde Féminin

A l’occasion de la 1ère édition du Tour de Gironde Féminin, France Bleu Gironde, Véloland Bordeaux Ouest à Eysines et le SA Mérignac vous offrent votre vélo de marque Trek.

Une nouvelle compétition cycliste voit le jour : le Tour de Gironde Féminin qui est l'association des "Petites Reines de Sauternes" et de "la Mérignacaise". Pour fêter cette naissance, France Bleu Gironde, Véloland Bordeaux Ouest à Eysines et le SA Mérignac vous offrent votre vélo TREK Fitness 7.0 FX d'une valeur de 400€. Ce vélo sera remis à la gagnante ou au gagnant, sur le podium du Tour de Gironde Féminin, dimanche 1 mai à l’issue de la course.

Le Tour de Gironde Féminin

Pour correspondre aux souhaits de la FFC, cette nouvelle épreuve est en fait la « fusion » des Petites Reines de Sauternes, que le Vélo Club Pays de Langon organisait jusqu’à présent sur une journée à Sauternes et de La Mérignacaise, qu’organisait le SA Mérignac. Ces deux structures ont uni leurs forces pour proposer une course sur 2 jours le Tour de Gironde Féminin qui se dispute en 2 étapes

Dimanche 30 avril après-midi à Sauternes, sur le même circuit qu'anciennement les « Petites reines de Sauternes » et toujours géré par Vélo Club Pays de Langon. Cet intitulé de course subsiste d’ailleurs pour la course Minimes – Cadettes qui a lieu le 30 au matin et qui reste manche de Coupe de France Minimes-Cadettes.

Lundi 1er mai dans la matinée se dispute la deuxième étape du Tour de Gironde Féminin, en contre-la-montre, à Saint-Aubin de Médoc. Une étape organisée par le SA Mérignac.