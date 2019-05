Gagnez votre vélo électrique avec L'Atelier du 2 roues à Billère

France Bleu Béarn et L'Atelier du 2 roues à Billère vous offre un cadeau ... exceptionnel ! Remportez votre vélo à assistance électrique. Ecoutez France Bleu Béarn et jouez au Jackopt du lundi 3 juin au samedi 8 juin, à 8h20 et 17h20.

L'Atelier du 2 roues à Billère vous offre vélo de ville à assistance électrique de marque Winora. Winora, ce sont des moderne presque futuriste, vous serez toujours confortable et à l'aise sur la route ! Remportez votre vélo électrique confortable, léger, pratique, facile d'utilisation parfait pour tous vos trajets et vos belles ballades …

Comment gagner ?

Ecoutez France Bleu Béarn et gagnez votre vélo électrique, en jouant au Jackpot à 8h20 et 17h20 au 05 59 98 09 09

La fiche technique

Moteur Yamaha 400 Wh - Roues 700 - Eclairage Leds - Autonomie 120 km - Freins Magura hydraulique

Vous cherchez un vélo électrique, une moto ou un scooter ?

Vous trouverez à L'Atelier du 2 roues des vélos à assistance électrique français représentés par les marques Gitane et Peugeot. Mais aussi de magnifiques VTT de la marque autrichienne KTM. Tous ces vélos sont équipés de motorisation fiables tels que Bosch, Yamaha, Shimano ... Vous trouverez forcément un scooter à votre convenance parmi des véhicules de 50cm3 au 125cm3. Des véhicules adaptés à la campagne comme à la ville. Découvrez une gamme de moto vintage, ou encore pour ceux qui souhaitent rouler plus écologiquement, les scooters électriques NIU. Modernité et élégance garantie.

Le créneau de qualité et de conseils qui convient à celui à la recherche des conseils lors de l'acquisition et l'entretien de leur machine

L'atelier du 2 roues à Billère vous accueille désormais dans un nouvel espace. L'enseigne s'est agrandie, toujours à la même adresse mais un magasin et un atelier deux fois plus grand. L'atelier du 2 roues vous accueille vous accueille du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

L'Atelier du 2 roues, 5 rue des entrepreneurs, 64140 Billère - 05.59.62.14.34 - www.atelierdudeuxroues.com - latelierdudeuxroues@gmail.com - Facebook officiel - Instagram officiel