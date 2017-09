Gagnez votre week-end à Biarritz avec Le Grand Tour de France

A l'occasion de la nouvelle émission sur France Bleu "Le Grand Tour de France", dimanche 8 octobre à 13h, un week-end à Biarritz avec Weekendesk.

Histoire, géographie, patrimoine et personnalités, les auditeurs s'affrontent dans la bonne humeur pour tenter de remporter le titre de Champion des régions. Rendez-vous dimanche 8 octobre dans "Le Grand Tour de France" à 13h présentée par Géraldine Mayr. A l'occasion du Trophée Roses des Sables qui a lieu du 11 au 22 octobre, France Bleu vous offre votre week-end à Biarritz à la date de votre choix (sous réserve de disponibilités).

Pour participer au jeu, inscrivez-vous en bas de cette page (l'émission est enregistrée tous les jeudis après-midi à 14 h)

Un week-end à Biarritz à gagner avec Weekendesk

Vous et la personne de votre choix êtes attendus à l'Hôtel Best Western Plus Karitza*** à Biarritz. L'hôtel jouit d'une situation privilégiée puisqu'il se trouve dans un quartier résidentiel calme, à seulement cinq minutes à pied du centre-ville. Profitez de cette belle position pour découvrir Biarritz, son centre, la Grande plage, véritable pôle d’attraction de la ville, et le Palais des Festivals notamment. Votre chambre, est décorée avec beaucoup de soin, dans un style moderne éclatant, vous accueille dans une ambiance nature et reposante.

Votre séjour comprend :

2 nuits pour 2 personnes en chambre confort

Les petits déjeuners

Séjour valable un an sous réserve de disponibilités hors juillet/août

@Hôtel best western plus karitza***