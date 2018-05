Inscrivez-vous pour participer à l'émission Le Grand Tour de France, qui sera enregistrée jeudi 17 avril, et gagnez un week-end à Clermont-Ferrand avec Weekendesk.

Histoire, géographie, patrimoine et personnalités, les auditeurs s'affrontent dans la bonne humeur pour tenter de remporter le titre de Champion des régions. Rendez-vous dimanche 20 mai dans "Le Grand Tour de France" à 13h présentée par Géraldine Mayr. France Bleu vous offre votre week-end à Clermont-Ferrand à la date de votre choix (sous réserve de disponibilités).

Gagnez votre week-end à Clermont-Ferrand avec Weekendesk

Vous et la personne de votre choix êtes attendus au Best Western Plus Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte****à Clermont-Ferrand. Le Best Western Plus Hôtel Littéraire Alexandre Vialattes, 4 étoiles est l'un des rares lieux de la ville d'où l'on dispose d'une vue imprenable sur la cathédrale, l'église Romane Notre-Dame-du-Port et les volcans d'Auvergne en arrière-plan. C'est l'unique hôtel installé au cœur du centre historique à quelques pas des vieux quartiers chers à Blaise Pascal donnant sur la Place Dellille et sa fontaine en pierre de lave. Ses 62 chambres sont toutes climatisées avec, pour certaines, un balcon avec une vue unique sur la chaîne des Puys. L’établissement est équipé d’une connexion Internet Wifi gratuit. Vous pourrez profiter de la terrasse couverte panoramique avec vue sur le centre-ville de Clermont Ferrand ainsi que le Puy de Dôme pour prendre le petit déjeuner buffet. Le petit déjeuner du Best Western Plus Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte est LE moment à privilégier lors de votre séjour à Clermont-Ferrand ! Servi sous forme de buffet américain dans notre salle panoramique dominant le centre historique de Clermont Ferrand avec la Chaîne des Puys en arrière-plan.

Votre séjour comprend :

2 nuits en chambre double confort

Les petits déjeuners

Séjour valable un an sous réserve de disponibilités

Best Western Plus Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte****