Gagnez votre week-end à La Rochelle avec Le Grand Tour de France

A l'occasion de la nouvelle émission sur France Bleu "Le Grand Tour de France", dimanche 1er octobre à 13h, un week-end à La Rochelle avec Weekendesk.

Histoire, géographie, patrimoine et personnalités, les auditeurs s'affrontent dans la bonne humeur pour tenter de remporter le titre de Champion des régions. Rendez-vous dimanche 1er octobre dans "Le Grand Tour de France" à 13h présentée par Géraldine Mayr, à l'occasion du Grand Pavois qui a lieu du 27 septembre au 2 octobre, France Bleu vous offre votre week-end à La Rochelle à la date de votre choix (sous réserve des disponibilités).

Pour votre information et disponibilité, l'émission est enregistrée tous les jeudis après-midi à 14 h .

Un week-end à La Rochelle avec Weekendesk

Vous et la personne de votre choix êtes attendus à MasqHotel**** à La Rochelle. Situé près de la gare et du centre ville, le Best Western Masqhotel est l'adresse idéal pour qui veut visiter la Rochelle dans les meilleures conditions. L'hôtel se trouve à cinq minutes à pied du vieux port, parfait pour visiter le célèbre aquarium de la vile. La cité de La Rochelle, avec ses quatre ports et ses nombreux sites remarquables ne manque pas de séduction. Déambulez au coeur du Vieux Port avant de rejoindre à pied les rues à arcades où se trouvent nombre de boutiques. Dans le centre-ville, découvrez les authentiques habitations datant du XVème et du XVIIIème. Ces maisons à pans de bois et ardoises du Moyen-Age avec leurs façades de pierre sculptée et les grands hôtels d’armateurs du XVIIIème siècle vous plairont à coup sûr.

Votre séjour comprend :

2 nuits pour 2 personnes en chambre double Design

Les petits déjeuners

Séjour valable un an selon disponibilités (réservation à effectuer 7 jours à l’avance)