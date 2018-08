Jouez avec le Club Eté France Bleu cette semaine et gagnez un week-end à Lourdes avec Weekendesk.

Que vous ayez pu partir en vacances ou pas… On voyage ensemble pour 3h de dépaysement, sur les lieux touristiques les plus emblématiques. Rendez-vous vendredi 17 août dans "Le Club Eté France Bleu" à 19h présenté par Arnold Derek.

A l'occasion de la diffusion sur France 5 dimanche 19 août de l'émission Les Hautes Pyrénées dans les 100 Lieux qu'il faut voir (du sanctuaire de Lourdes à L'observatoire du pic du Midi), France Bleu vous offre votre week-end à Lourdes à la date de votre choix (sous réserve de disponibilités).

Pour participer au jeu, écoutez le club Eté France Bleu du lundi 13 août au jeudi 16 août dès 19h et appelez au 0 810 055 056 pour partager votre carte postale sonore de l'été

Gagnez votre week-end à Lourdes avec Weekendesk

Vous et la personne de votre choix êtes attendus au Best Western Hôtel Beauséjour*** à Lourdes.

Passez un week-end loin de l'agitation quotidienne en vous rendant dans la ville de pèlerinage de Lourdes, entre mer et montagne. En plein coeur du centre-ville de Lourdes et tout près des fameux sanctuaires, le Best Western hôtel Beauséjour séduit par sa situation privilégiée et ses chambres spacieuses donnant sur les Pyrénées. Cette étonnante bâtisse du XVIIIème siècle a été entièrement rénovée pour offrir un confort optimal à ses visiteurs. De par la vue qu'elle propose et sa décoration recherchée, votre chambre offre un cadre cosy des plus agréables. Sur place, savourez les spécialités régionales au restaurant ou à la brasserie. Appréciez une cuisine, élaborée à base de produits du marché, évoluant au gré des saisons. En période estivale prenez vos repas sur la terrasse ensoleillée de l'hôtel et profitez de la belle position de l'hôtel pour partir à la découverte du « Pays de Lourdes » et des lieux touristiques incontournables environnants à l'image du cirque de Gavarnie, du Pont d’Espagne, du Pic du Midi de Bigorre ou encore des grottes de Bétharram. A Lourdes même, visitez les trois basiliques et suivez le chemin de Sainte Bernadette en vous rendant au Moulin de Boly (sa maison natale) et au Cachot notamment. De retour à l'hôtel vous apprécierez le calme du jardin arboré ou, en saison, la piscine extérieure chauffée.

Votre séjour pour deux personnes comprend :

2 nuits en chambre double confort pour deux personnes

Les petits-déjeuners

Un cocktail de bienvenue avec un apéritif "Le Parc"

Séjour valable un an sous réserve de disponibilités.

@Best Western Hôtel Beauséjour***

