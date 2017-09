Gagnez votre week-end à Orléans avec Le Grand Tour de France

A l'occasion de la nouvelle émission sur France Bleu "Le Grand Tour de France", dimanche 24 septembre à 13h, un week-end à Orléans avec Weekendesk.

Histoire, géographie, patrimoine et personnalités, les auditeurs s'affrontent dans la bonne humeur pour tenter de remporter le titre de Champion des régions. Rendez-vous dimanche 24 septembre dans "Le Grand Tour de France" à 13h présentée par Géraldine Mayr, à l'occasion du Festival de Loire qui a lieu jusqu'au 24 septembre, France Bleu vous offre votre week-end à Orléans à la date de votre choix (sous réserve des disponibilités)

un week-end à Orléans avec Weekendesk

Vous et la personne de votre choix êtes attendus à l'Empreinte Hôtel**** à Orléans. Situé en plein centre d´Orléans, l´Empreinte Hôtel & Spa vous ouvre les portes de son établissement résolument moderne et design. Les chambres lumineuses et spacieuses vous offrent une magnifique vue sur la Loire et disposent de salles de bains modernes, avec baie vitrée donnant sur la chambre ainsi qu’un minibar pour vous rafraîchir.

Votre séjour comprend :

1 nuit pour 2 personnes

2 petits-déjeuners

l'accès au spa