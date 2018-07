Jouez avec le Club Eté France Bleu cette semaine et gagnez un week-end à Porto-Vecchio avec Weekendesk.

Que vous ayez pu partir en vacances ou pas… On voyage ensemble pour 3h de dépaysement, sur les lieux touristiques les plus emblématiques. Rendez-vous vendredi 3 août dans "Le Club Eté France Bleu" à 19h présenté par Romain Ambro.

A l'occasion de la diffusion sur France 5 dimanche 5 août de l'émission La Corse du Sud dans les 100 Lieux qu'il faut voir (Du Golf de Bonifacio au massif de l'Alta Rocca), France Bleu vous offre votre week-end à Porto-Vecchio à la date de votre choix (sous réserve de disponibilités).

Pour participer au jeu, écoutez le club Eté France Bleu du lundi 30 juillet au jeudi 2 août dès 19h et appelez au 0 810 055 056 pour partager votre carte postale sonore de l'été

Gagnez votre week-end à Porto-Vecchio avec Weekendesk

Vous et la personne de votre choix êtes attendus au Golf Hôtel*** à Porto-Vecchio.

Le Golfe Hôtel vous accueille à quelques minutes en voiture de Porto Vecchio, ville maritime à côté des plus belles plages de la Corse du Sud. Avec sa décoration soignée et vivace, le Golfe Hôtel vous offre un séjour solaire, convivial et relaxant. Les chambres sont équipées de climatisation, télévision, minibar et toilettes séparées, pour vous garantir tout le confort possible. L'établissement héberge aussi une jolie boutique, un terrain de pétanque et dispose d'une piscine externe. Depuis Porto Vecchio, il vous sera facile d'explorer les plus belles localités de la Corse du Sud, et grâce au parking gratuit de l'hôtel vous pourrez vous balader à votre rythme entre les plages les plus connues et les petites baies cachées. Découvrez la Corse dans le charme et le confort !

Votre séjour pour deux personnes comprend :

2 nuits en chambre classique pour deux personnes

Les petits-déjeuners

Un cocktail local de bienvenue

Séjour valable un an à compter du 5 août 2018

@Golf Hôtel***