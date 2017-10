Gagnez votre week-end à Toulouse avec Le Grand Tour de France

A l'occasion de la nouvelle émission sur France Bleu "Le Grand Tour de France", dimanche 15 octobre à 13h, un week-end à Toulouse avec Weekendesk.

Histoire, géographie, patrimoine et personnalités, les auditeurs s'affrontent dans la bonne humeur pour tenter de remporter le titre de Champion des régions. Rendez-vous dimanche 15 octobre dans "Le Grand Tour de France" à 13h présentée par Géraldine Mayr. A l'occasion du 20ème anniversaire de la cité de l'espace, le dimanche 15 octobre, France Bleu vous offre votre week-end à Toulouse à la date de votre choix (sous réserve de disponibilités).

Pour participer au jeu, inscrivez-vous en bas de cette page (l'émission est enregistrée tous les jeudis après-midi à 14 h)

Un week-end à Toulouse à gagner avec Weekendesk

Vous et la personne de votre choix êtes attendus au Grand Hôtel de l'Opéra à Toulouse. Toulouse, la célèbre ville rose ou cité des violettes n'aura plus de secret pour vous après ce week-end placé sous le signe de la découverte et de la détente. Logez au Grand Hôtel de L'Opéra situé sur la célèbre place du Capitole, au centre ville de Toulouse. Cette adresse d'exception nous séduit par son cadre historique, son emplacement central et la gentillesse de son personnel. En quelques pas, accédez aux arcades animées de la place du Capitole où se trouvent nombre de restaurants et boutiques de luxe.

Votre séjour comprend :

2 nuits pour 2 personnes en chambre Tradition Double

Les petits-déjeuners

Séjour valable un an sous réserve de disponibilités

@GrandHoteldel'Opéra